Ajutor de peste 300 euro de la stat pentru agricultorii afectaţi de secetă Agricultorii romani, ale caror culturi au fost afectate de seceta in vara vor primi ajutoare. Proiectul, in valoare de 75 de milioane de euro prevede acordarea unui ajutor de 300 de euro. Comisia a aprobat schema romaneasca in valoare de 75 milioane de euro, menita sa ajute agricultorii care au fost afectați de seceta severa din 2021 si 2022, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Proiectul este dedicat producatorilor de grau, seara, orz, triticale, ovaz si rapita afectati in mod direct de seceta severa. Pentru a primi aceste ajutoare, producatorii agricoli trebuie sa fii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

