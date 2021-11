Ajutor de minimis de 53 de milioane lei pentru apicultori. Condițiile impuse Apicultorii vor primi un ajutor de stat in valoare totala de peste 53 de milioane lei, conform deciziei luate de guvernanți in ședința de miercuri. Guvernul a adoptat o Hotarare privind schema „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol”. Prin intermediul acesteia se reglementeaza acordarea unui ajutor de minimis apicultorilor de 23,7 lei/familia de albine, pentru un numar de peste 2,2 milioane familii de albine. „Scopul acestui ajutor este susținerea activitații in sectorul apicol… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

