Stiri pe aceeasi tema

- Șapte medici rezidenti de la Spitalul Victor Babes lucreaza alaturi de cadrele sanitare de la Spitalul Militar de Campanie de pe stadionul CFR din Timisoara, unde, incepand de sambata, a fost operaționalizat un nou compartiment de Terapie Intensiva cu 10 paturi. „Ni s-a cerut ajutorul, iar…

- Romania inregistreaza un numar record de pacienti COVID internati la Terapie Intensiva , iar Directia de Sanatate Publica Iasi anunta, vineri, ca in judet este liber un singur pat la ATI pentru pacientii cu coronavirus, informeaza Agerpres . In cele sase spitale suport COVID-19 in cursul zilei de vineri…

- Municipiul Timișoara si patru comune din vecinatate intra in carantina Timișoara. Foto: Arhiva. Municipiul Timișoara, împreuna cu patru comune din imediata apropiere, Moșnița Noua, Ghiroda, Giroc și Dumbravița, vor intra în carantina de la miezul nopții pentru 14 zile, din…

- Subprefectul de Timiș Elena Popa a murit in aceasta dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, unde se afla internata dupa ce fusese diagnosticata cu COVID-19. Elena Popa a facut o forma severa a bolii, fiind internata inca de la sfarșitul lunii decembrie…

- Elena Pop, subprefect de Timiș, a murit de COVID duminica dimineața, in secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Subprefectul de Timiș, 60 de ani, a ajuns la spital cu simptome de COVID in 28 decembrie 2020, dupa ce soțul ei a fost confirmat pozitiv cu virusul.La scurt…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara au apelat la o noua terapie pentru bolnavii cu plamanii afectati de infectia cu virusul SARS-CoV-2, bazata pe un sistem cu flux mare de oxigen, care presupune astfel o scadere a numarului internatilor care pot ajunge in sectiile…

- Dupa ce au trecut prin Vama Nadlac, primele doze de vaccin au ajuns, in aceasta dimineața, a doua zi de Craciun, la Institutul Cantacuzino din București. Acestea vor fi distribuite catre spitalele aflate in prima linie in lupta cu Covid-19 pentru vaccinarea personalului medical. Și la Timișoara, la…

- Cei care ii trateaza le-au adus Craciunul in case pacienților cu Covid-19 de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara, internați in zona roșie. I-au colindat de Craciun pe pacienții internați in zona roție, medici, asistente și infirmiere, cei care, zi de zi, lupta pe frontul Covid-19…