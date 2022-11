Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca va sesiza DNA pentru nereguli descoperite la CSM București. De asemenea, plangerea va fi indreptata impotriva Gabrielei Szabo, fosta mare atleta a Romaniei și in prezent președinte al CSM București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat miercuri, la Digi24, ca vrea sa candideze pentru un un nou mandat, lasand sa se ințeleaga ca se bazeaza pe sprijinul PNL, la fel ca in 2020. El o considera pe Gabriela Firea „un dezastru” pentru București, spunand ca fostul primar „a dus Primaria in faliment”.

- A fost facut inca un pas pentru trenul metropolitan, anunța, joi, primarul Capitalei, Nicușor Dan. Un studiu de fezabilitate pentru amplasarea a zece stații, in București, va fi realizat in baza protocolului semnat cu CFR și aprobat in ședința Consiliului

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a evitat sa raspunda, marți, daca primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, putea sa fie manager de proiect pe fonduri europene, el spunand ca sunt institutii “mai competente” decat el care se pot pronunța. In schimb, primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, o apara pe Clotilde…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat intr-un live pe pagina sa de Facebook, ca Pasajul Basarab nu va mai fi recepționat. Nicușor Dan a transmis ca Pasajul Basarab nu va mai fi recepționat, deoarece termenul este depașit de mult timp. Chiar și așa, acesta a spus ca s-a finalizat documentația de…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a mers miercuri pe șantierul Prelungirea Ghencea din București pentru a prezenta situația exproprierilor de terenuri și proprietați, inclusiv cele deținute de rezidenții din acea zona, pentru proiectul de largire a șoselei. Oamenii sunt nemulțumiți ca banii pe care ii…

- Romanii se gandesc cu ingrijorare la iarna ce va urma și la facturile pe care le vor plati pentru incalzirea locuințelor, in contextul crizei energetice. In jur de 1,1 milioane de apartamente din Romania mai sunt incalzire prin tradiționalele calorifere racordate la CET (centrala electrica de termoficare),…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi, 8 septembrie, intrebat de jurnaliști la o conferința de presa daca a luat masuri de economisire la curent și gaze la el acasa, ca de aceste aspecte se ocupa sotia sa, deoarece el „nu prea sta” acasa.„Trebuie sa o intrebati pe sotie, ca eu nu prea stau…