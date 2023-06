Ajutor de la stat pentru producătorii de căpșune. Ce contiții trebuie să îndeplinească pentru a primi banii Proiectul de lege, care ar trebui sa ii ajute pe prodatorii de capușune din Romania a fost depus, astazi, in Parlament, de catre UDMR. „Potrivit proiectului de lege, producatorii de capsune care isi desfasoara activitatea ca persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane juridice si cooperative agricole ar urma sa beneficieze de sprijin financiar in valoare de 10.000 lei/ha, in masura in care cultiva capsune pe o suprafata de cel putin 0,3 hectare sau pe o suprafata destinata cultivarii in spatii protejate de cel putin 500 mp. O alta conditie, care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Potrivit proiectului de lege, producatorii de capsune care isi desfasoara activitatea ca persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane juridice si cooperative agricole ar urma sa beneficieze de sprijin financiar in valoare de 10.000 lei/ha, in masura…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni despre modificarile la legea pensiilor speciale ca astazi se vor depune amendamentele in Parlament si ca acum se aranjeaza, specialistii din cadrul Ministerului Muncii cu specialistii din cadrul Comisiei pentru munca din Camera Deputatilor, pe tehnica…

- Romania nu mai are industrie! Este semnalul pe care il trage unul dintre ”greii” parlamentului, deputatul Sandor Bende, de la UDMR, președintele pentru Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților. Bende a explicat, la un eveniment organizat de Grupul de Presa MediaUno și Institutul…

- Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senatul Romaniei, iși dorește ca separarea puterilor in stat sa funcționeze mai bine. In acest sens, senatoarea PNL de Ilfov a dat exemplu situația din domeniul medicinei, intr-o dezbatere organizata…

- Romania a importat, in primele trei luni ale acestui an, 30.200 tone de lapte brut, in scadere cu 13,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce cantitatea de lapte de vaca preluata de unitatile de procesare a crescut cu 13,4% in perioada mentionata, totalizand 289.740 tone, potrivit datelor…

- INS: Productia de carbune a scazut cu 10,2% in primele doua luni din 2023.Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele doua luni ale acestui an, 404.000 tone echivalent petrol, fiind cu 10,2% (45.900 tep) mai mica fata de cea din perioada similara din 2022, conform datelor centralizate…

- Resursele de energie electrica au crescut, in Romania, cu 3,3% in primele doua luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2022, in timp ce consumul populatiei a scazut cu 18,2%, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS) si preluate de Agerpres. Potrivit statisticii…

- Anul 2022 a fost dificil pentru fermierii romani, nu doar din punctul de vedere al afluxului de cereale din Ucraina, ci și din cauza secetei care a redus semnificativ producția agricola. Astfel, recolta de cereale pentru boabe a fost mai mica cu 32,2%, fața de 2021, ceea ce inseamna un recul de 8,9…