Stiri pe aceeasi tema

- A fost sedinta de Guvern.Actele normative aprobate in sedinta Guvernului Romaniei din 11 martie 2022 sunt urmatoarele: I. ORDONANTA DE URGENTA 1. ORDONANTA DE URGENTA pentru abrogarea Ordonantei de urgenta. nr. 129 2021, privind implementarea formularului digital de intrare in Romania, cu modificarile…

- BANI de la stat pentru romanii care gazduiesc refugiați din Ucraina: De ce sume este vorba BANI de la stat pentru romanii care gazduiesc refugiați din Ucraina: De ce sume este vorba Guvernul a aprobat vineri ajutorul pe care il va acorda romanilor care gazduiesc refugiați din Ucraina. Este vorba despre…

- Guvernul a aprobat vineri ajutorul pe care il va acorda romanilor care gazduiesc refugiati. Este vorba despre o suma de bani care va acoperi o parte din cheltuielile cu hrana cetatenilor ucraineni, ajunsi in Romania.

- Guvernul a aprobat vineri ajutorul pe care il va acorda romanilor care gazduiesc refugiați din Ucraina. Este vorba despre o suma de bani care va acoperi o parte din cheltuielile cu hrana cetațenilor ucraineni, ajunși in Romania.

- Persoanele care gazduiesc cetațeni straini aflați in situații deosebite, cum este in prezent situația conflictului din Ucraina, vor putea beneficia de decontarea de la stat a cheltuielilor cu hrana pentru fiecare persoana gazduita in parte.

- Este oficial! Romanii care cazeaza in locuițele lor refugiați ucraineni vor primi bani de la stat pentru cheltuielile cu aceștia. Insa nu numai persoanele fizice vor beneficia de astfel de sume, ci proprietarii spațiilor de cazare (hoteluri, pensiuni, etc), dar și instituțiile de stat care ofera ajutor…

- Persoanele care sosesc din Ucraina in Romania sunt exceptate de carantina, au decis, vineri, reprezentanții Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea numarul 9 prin care se modifica și completeaza Hotararea CNSU nr. 6 din…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a vorbit despre situația Romaniei, in cazul escaladarii conflictului din Ucraina. Dincu, a reafirmat, marti, ca Romania este pregatita pentru orice scenariu in criza din Ucraina. „Exista conditii si pentru un conflict armat”, afirma ministrul, exprimand-si, insa,…