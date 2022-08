Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea a fost anunțata luni, 15 august, de președintele sud-coreean Yoon Suk-yeol. Planul de ajutor pentru Phenian consta in oferirea de alimente, energie și sprijin in modernizarea porturilor, aeroporturilor și spitalelor, in schimbul renunțarii la programul nuclear, relateaza France Presse, citata…

- Presedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a anuntat luni ca va propune Phenianului un mare plan de ajutor in schimbul denuclearizarii, un tip de oferta demult dispretuita de Coreea de Nord, relateaza France Presse.

- Aproape o treime dintre familiile din Marea Britanie vor trai la limita saraciei in aceasta iarna, in condițiile in care facturile la energie urmeaza sa creasca din nou in ianuarie. Factura medie a gospodariilor a crescut deja cu 54% in acest an, ceea ce i-a forțat pe mulți britanici sa aleaga intre…

- Ne aflam in plina perioada de concedii, iar mulți dintre turiștii romani aleg sa-și petreaca vacanța de vara in strainatate. Afla ce este asigurarea de calatorie și de ce ar fi bine sa o faci. Dincolo de planificarea propriu-zisa a vacanței, care presupune, intre altele, rezervari la avion și la hotel…

- ”Ne pregatim pentru iarna. Romania a depasit deja gradul de umplere al depozitelor de gaze, potrivit calendarului asumat in fata Comisiei Europene. Astazi avem peste 1,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale dintr-un total de capacitate de 3,07 miliarde. Noi la 1 august, in fata Comisiei Europene,…

- La sediul TETAROM SA din Strada Taietura Turcului nr. 47 are loc o consultare publica pentru Schema de ajutor de stat și Ghidul Specific aferente Masurii de investiții I5 – Asigurarea eficienței energetice in sectorul industrial Componenta C.6 Energie din PNRR.

- Confort de utilizare, discreție a echipamentului, economie de energie… Sistemele de incalzire in pardoseala sunt atractive datorita avantajelor pe care le ofera in timpul unui proiect de construcție. Cu toate acestea, nu au avut intotdeauna o reputație buna. Haideți sa aflam care sunt avantajele alegerii…

- Curtea de Apel București reia, marți, discuțiile in dosarul de mare corupție al fostului ministru Elena Udrea, privind modalitatea de incasare a unor sume de bani pentru partid de la omul de afaceri din Energie, Bogdan Buzaianu, pe fondul tunului politic pus pe compania acestuia, Energy Holding.…