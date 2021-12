Stiri pe aceeasi tema

- USR nu participa, miercuri, la recepția de la Palatul Cotroceni, oferita de președintele Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. De altfel, președintele formațiunii, Dacian Cioloș, nu a primit o invitație la recepție, ci doar alți membri ai partidului. Invitații au primit doar membrii…

- Directorul adjunct al Romsilva a fost trimis in judecata pentru luare de mita si abuz in serviciu, in legatura cu angajarea unui paznic de vanatoare, care nu intrunea conditiile legale. Cezar Mihail Raduta ar fi primit de la paznic un teren in Corbeanca. Directia Nationala Anticoruptie a anunțat, luni,…

- Peste 500.000 de cereri au fost depuse deja de catre beneficiari la primarii, pentru ajutoarele de incalzire in sezonul rece și pentru suplimentul de energie acordat pe tot parcursul anului. Legea consumatorului vulnerabil a intrat in vigoare de la 1 noiembrie. Ministrul interimar al Muncii, Raluca…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a precizat sambata ca peste 7,2 milioane de persoane au primit cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19, adica 45% din populatia adulta sau peste 42% din populatia peste 12 ani. Medicul militar spera ca in acest ritm, sa ajungem…

- Guvernul din Egipt a hotarat mutarea capitalei administrative de la Cairo. Noua capitala administrativa va putea gazdui 6,5 milioane de locuitori și se afla la est de actuala capitala. Anunțul a fost facut, miercuri, de un purtator de cuvant al administrației prezidențiale. Procesul de transferare al…

- Fostul premier Mihai Tudose, europarlamentar PSD, a declarat, joi, ca PSD insista pentru alegeri anticipate. “Pana la alegeri anticipate, PSD poate susține un guvern tehnocrat care sa coaguleze, insa, o larga majoritate”, a explicat Mihai Tudose in emisiunea “Decisiv”, realizata de jurnalista Catalina…

- Au fost stabilite sumele ce vor fi alocate prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny. Astfel fiecare județ al țarii va primi cel puțin 140 de milioane de lei. Orașele vor primi 7 milioane de lei, iar comunele cate 4 milioane de lei. De asemenea, pentru fiecare municipiu (in afara de resedintele…