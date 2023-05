Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul aproba, in ședința de miercuri, fonduri pentru fermierii care au avut de suferit de pe urma secetei de anul trecut. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, inainte de ședința Guvernului, ca Executivul va analiza și aproba o decizie in ceea ce privește asigurarea fondurilor pentru fermierii care…

- Guvernanții continua sa se balbaie in cazul celebrei ordonanțe a austeritații. Coaliția a amanat proiectul pentru jumatatea lunii viitoare și a renunțat la inghețarea angajarilor la stat pentru mai multe domenii.

- Fermierii romani pot depune la centrele APIA, pana la data de 11 mai 2023 inclusiv, Cereri de acordare a sprijinului financiar pentru producatorii agricoli din sectorul cereale, ca raspuns la scaderile de prețuri cauzate de importurile din Ucraina.

- Fermierii afectati de importurile de cereale ieftine din Ucraina vor primi de la buget un ajutor de 10 milioane de euro, a stabilit, ieri, Guvernul. Suma se adauga celor 10 milioane de euro acordate pana acum de Comisia Europeana. Agricultorii pot depune documentele necesare la APIA, la 15 zile dupa…

- Guvernul asigura mecanismele de alocare a 10 milioane de euro de la CE și a inca 10 milioane de euro de la buget pentru sprijinirea fermierilor romani afectați de importurile de cereale din Ucraina.

- Peste 148.000 de fermieri afectati de seceta pedologica, pe o suprafata de circa 1,11 milioane hectare de culturi infiintate in primavara anului 2022, vor beneficia de un ajutor de stat sub forma unui grant in valoare de 869,6 milioane de lei, potrivit unui proiect de OUG publicat pe site-ul Ministerului…

- Romania va primi un ajutor suplimentar din partea Comisiei Europene pentru compensarea pierderilor inregistrate de fermierii romani afectați de tranzitul de cereale provenite din Ucraina. Suma inițiala, de 10 milioane de euro, din fondul de rezerva al agriculturii europene va figura pe ordinea de zi…