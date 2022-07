Ajutor de la greci pentru Ucraina: nave pentru exportul cerealelor

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia este gata sa puna la dispozitie nave pentru exportul cerealelor din porturile ucrainene de la Marea Neagra, blocate de Rusia, a anuntat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de Reuters. Ucraina este printre cei mai mari furnizori de grau din lume, insa livrarile au incetat din…

- Comandamentul Operațional „Sud” al armatei ucrainene a declarat ca forțele ruse au tras 14 rachete in sudul Ucrainei in timpul unui atac de trei ore „intr-o furie neputincioasa fața de succesele trupelor noastre”. Printre obiectivele lovite de soldații ruși se numara și depozitul de alimente al orașulu…

- Pana in aceasta toamna, ar putea fi blocate 75 de milioane de tone de cereale in Ucraina, susține presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care solicita arme care ar putea asigura circulatia in siguranta a exporturilor tarii, transmite Reuters. Ucraina discuta cu Marea Britanie si Turcia ideea ca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni. 6 iunie, ca pana in aceasta toamna ar putea fi blocate 75 de milioane de tone de cereale in Ucraina, iar autoritatile de la Kiev vor arme care ar putea asigura circulatia in siguranta a exporturilor tarii, transmite Reuters.In acest moment, Ucraina…

- NATO poate furniza Ucrainei arme pentru razboiul cu Rusia timp de cativa ani, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, postului de radio BBC, preluat de Reuters. El a refuzat sa comenteze despre sistemele de armament provenit din fiecare stat membru, dar a apreciat…

- Mai multe rachete ruse au lovit portul ucrainean Nikolaev (Mikolaiv) de la Marea Neagra, a declarat duminica un consilier al Ministerului de Interne de la Kiev, Anton Gherascenko, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…