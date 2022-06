Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, acordarea, in luna iulie, a unui ajutor financiar in cuantum de 700 lei pensionarilor ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, masura se aplica pensionarilor…

- Marius Budai, ministrul muncii, a precizat, joi, la Palatul Parlamentului, ca aproximativ 3,2 milioane de pensionari vor primi ajutorul de 700 de lei in luna iulie, iar acesta va fi acordat persoanelor cu pensii pana la 2.000 de lei, informeaza News.ro . „Acesti bani, 700 de lei pentru fiecare pensionar…

- Așa cum, in nenumarate randuri, am mai scris, discrepanțele din sistemul de pensii romanesc a fost și este una din marile probleme. Deși nerecunoscuta, problema a persistat, creand adevarate dezechilibre in sumele primite de romanii ieșiți la pensie. Dar, se pare ca noul minstru al Muncii, Marius Budai,…

- Autoritațile sunt la jumatatea drumului in reclacularea dosarelor de pensii in Romania. Pana acum, 2,3 milioane de dosare au fost introduse in sistemul informatic, a anunțat ministrul Marius Budai, in exclusivitate, la Realitatea PLUS. „Deja peste 2,3 milioane de dosare sunt introduse intr-un sistem…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, si ministrul Muncii, Marius Budai, au fost intrebati, sambata, intr-o conferinta de presa care a avut loc in judetul Brasov, cat cheltuie pe cosul zilnic de cumparaturi, cei doi afirmand ca preturile au crescut simtitor. Marcel Ciolacu a declarat ca ceea ce inainte…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a declarat la conferinta de presa organizata la finalul intalnirii pe care a avut-o cu comisarul european responsabil pentru locuri de munca si drepturi sociale, Nicolas Schmit, ca plafonul de 9,4%

Guvernul a decis sa acorde un ajutor de 1200 lei/scroafa fermierilor care dețin porci din rasa Mangalița sau Bazna, conform unui anunț al Ministerului Agriculturii, citat de stiripesurse.ro....