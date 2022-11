Fiecare familie cu venituri reduse ar putea sa beneficieze de un ajutor in valoare de 500 de lei pe card, bani cu ajutorul carora vor putea fi platite la alegere facturile la energie electrica, gaze, caldura sau lemnele de foc. Sumele ar urma sa ajunga la destinatari in ianuarie 2023. Guvernul ia in calcul sa acorde cate 100 de lei/luna pentru fiecare „punct de consum”, adica pentru fiecare gospodarie, pe perioada noiembrie 2021 – martie 2022, iar toți banii sa fie acordați o singura data, intreaga suma urmand sa fie virata pe un card, a declarat, luni, ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș,…