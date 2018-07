"Pentru imbunatatirea sanatatii persoanelor varstnice este necesara implicarea autoritatilor administratiei publice locale in vederea facilitarii accesului la serviciile de sanatate in randul pensionarilor din municipiul Bucuresti. (...) In Bucuresti exista un numar mare de persoane varstnice care au probleme de vedere", se arata in proiectul de hotarare.

Astfel, Primaria Capitalei ar urma sa deconteze pretul platit pentru o pereche de ochelari in limita a 250 de lei acordati o singura data pensionarilor care au pensia mai mica decat salariul minim net pe economie (1.162 de lei).