Ajutor de 2.000 de lei pentru mamele care nasc începând cu acest an. Care sunt categoriile beneficiare: Mamele care provin din medii defavorizate, mamele minore sau cele din Ucraina, vor beneficia de tichete sociale. Valoarea este de 2.000 de lei. Cererile se pot deja depune la sediul primariei: Un nou ajutor social este disponibil, de aceasta data adresandu-se mamelor. Mai exact, mamele care au nascut in 2022 pot beneficia de tichet social. Valoarea tichetului este de 2.000 de lei și este pe suport electronic. Solicitarea se depune la sediul Primariei Bistrița, la Direcția de Asistența Sociala de pe strada Dornei. Cererea trebuie insoțita de urmatoarele documente: Copie dupa actul de identitate… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tichetul social pe suport electronic pentru nou-nascuți: listele cu destinatarii finali, in curs de intocmire. Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Pitești anunța ca, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.l1312022, a inceput acțiunea de intocmire a listelor cu destinatarii finali care vor…

- Primaria orașului Zlatna, anunța cetațenii cu domiciliul pe raza Unitații Administrativ Teritoriale – Oraș Zlatna, ca beneficiaza de reducerea cu 50% a prețului final al energiei electrice/gazelor naturale aferent contractului de furnizare incheiat. Cetațenii care beneficiaza de facilitațile menționate,…

- Direcția pentru Agricultura Maramureș face cunoscut faptul ca in HG 798 din 2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masa pentru anul in curs sunt trecute categoriile de beneficiari pentru acest program. Este vorba despre producatorii agricoli persoane fizice care dețin…

- Directia de Asistenta Sociala (DAS) Focsani aduce la cunostinta persoanelor interesate ca pot depune cererile pentru tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare/masa calda in cadrul programului „Sprijin pentru Romania”, conform OUG nr. 63/2022. Valoarea unui astfel de tichet este…

- Economie 200 euro/ha, valoarea maxima a sprijinului financiar pentru cultivatorii de cartofi iunie 23, 2022 14:03 In ședința Guvernului din 16 iunie 2022 a fost adoptata Hotararea pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”,…

- •Primaria Ramnicului face precizari privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru categoriile de persoane care provin din medii sociale vulnerabile Primaria municipiului Ramnicu Valcea, prin Directia de Asistenta Sociala, primeste dosare in vederea acordarii sprijinului financiar,…

- Mai multe categorii de elevi care invața in invațamantul preuniversitar de stat, clasele 1-12, inclusiv clasa 0 din municipiul Targu-Mureș, beneficiaza de un stimulent medico-social in cuantum de 250 de lei, lunar, potrivit unei recente Hotarari a Consiliului Local Municipal, cererile in vederea acordarii…