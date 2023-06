Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru o anumita categorie de romani din partea Guvernului Romaniei! Cine sunt cei care pot primi 1.900 de euro ajutor de la stat și care este procedura pentru a intra in posesia banilor! Anunțul facut de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș.

- Ministerul Educației anunța luni dimineața, printr-un comunicat de presa, ca impreuna cu Ministerul Muncii, cel al Finanțelor și cel al Investițiilor și Proiectelor Europene, lucreaza la crearea unui cadrul legal pentru propunerile pe care Guvernul le-a facut duminica sindicaliștilor din invațamant…

- Noi ajutoare pentru pensionarii romani cu venituri mici, pregatite de guvern. Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, a explicat vineri, la Antena 3 CNN, ce presupune acest proiect.

- Guvernul vrea ca in PNRR sa inlocuiasca plafonul de cheltuieli insumand 9,4% din PIB pentru sistemul de pensii - ce cuprinde și pensiile speciale - cu un indicator care, in aceeași masura, sa aduca „disciplina financiara”, dar fara a afecta posibilitatea de actualizare sau majorare a pensiilor pe viitor,…

- Guvernul vrea sa le dea romanilor vouchere in valoare de 4.000 de lei. Pentru ce vor putea fi folosiți banii și cine ii poate incasa. Cei 4000 de lei de la Guvern fac parte dintr-un nou program de ajutoare sociale. Familiile vulnerabile din Romania pot sa primeasca acești bani pentru a-și renova casa,…

- Potrivit declaratiilor ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos (PNL), Guvernul ia in considerare o serie de masuri precum reduceri de salarii sau concedieri in randul angajatilor din sectorul public, scrie Defapt.ro. In cadrul unei interventii televizate la postul Antena 3,…

- Majorarea varstei de pensionare este prevazuta in PNRR, iar solutia tehnica este la Ministerul Muncii, spune ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș: „O decizie se va lua la nivelul coalitiei de guvernare, avand in vedere ca este un jalon cu extrem de mare impact”, scrie Mediafax.…

- Exista timp suficient pentru ca forma finala a legii pensiilor speciale sa fie in acord cu continutul jalonului din PNRR, a declarat vineri la RFI ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. El precizeaza ca in cazul pensiilor militare, ”daca va fi cazul, probabil impreuna cu expertii…