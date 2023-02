”Ajutor! Ajutor!”, strigătele care au declanșat o operațiune contra cronometru în Lugoj. Salvatorii au avut o surpriză imensă O tanara cu spirit civic care mergea spre casa, pe o strada din Lugoj, a auzit un barbat care striga dupa ajutor și s-a speriat. Strigatele veneau de pe malul raului Timiș, in apropierea Podului de Fier, iar femeia a crezut ca cineva se ineaca. Imediat a sunat la 112. La fața locului au ajuns rapid echipaje ale pompierilor, poliției și ambulanței, dar nu a fost nevoie de intervenția acestora. Barbatul care cerea disperat ajutor ii striga, in fapt, pe alți amici cu care venise la pescuit. El prinsese un peste de mari dimensiuni, insa lanseta a cedat și captura a fost ratata, scrie lugojinfo.ro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

