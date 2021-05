Ajutoarele trimise Indiei nu au ajuns la bolnavii de COVID Deși era promis ajutor Indiei, se pare ca țara trebuie sa se confrunte cu dezastrul cauzat de pandemia de coronavirus de una singura. Multe dintre ajutoarele medicale trimise Indiei au stat zile in șir in așteptare, in timp ce spitalele implorau ajutor pentru a face fața numarului tot mai mare de pacienți COVID-19. Mai multe state, inclusiv Romania, au anunțat ca doneaza echipamente de protecție, ventilatoare, rezerve de oxigen și medicamente. Numai ca zile in șir acestea nu au ajuns chiar la oamenii care aveau cea mai are nevoie de ele, informeaza CNN . De vina au fost birocrația, procedurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

