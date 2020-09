Ajutoarele sociale vor crește în trepte: decizie în Comisia de Muncă a Camerei Deputaților Comisia pentru Munca a Camerei Deputatilor a dat, luni, raport favorabil unei propuneri legislative care prevede cresterea in trepte a valorii indicatorului social de referinta, de la 500 lei la 1.200 lei, pana in 2023. In funcție de ISR se calculeaza indemnizația de șomaj, venitul minim garantat, ajutorul pentru persoanele cu handicap și multe alte ajutoare sociale. Cu alte cuvinte, principalele ajutoare sociale cu excepția alocației de stat pentru copii se vor mari substanțial. Citește și: Cozmin Gușa uimește: 'Mi-a șoptit o 'pasarica' bine informata ca se coace o strategie mizera. Raportarile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

