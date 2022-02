Stiri pe aceeasi tema

- O platforma de coordonare integrata si in timp real a masurilor si initiativelor de sprijin pentru refugiatii din Ucraina poate accesata de pe site-ul Guvernului Romaniei, incepand de azi, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. Acest grup, care este constituit la nivelul Cancelariei…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a dispus, incepand cu data de 26.02.2022, ora 08.00, reorganizarea fluxului de trafic al cetațenilor sosiți din Ucraina. Astfel, CJSU Suceava a stabilit urmatoarele puncte/zone pentru fluidizarea traficului prin vama Siret: Zona tampon: intre PTF Siret și…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Vrancea a organizat vineri o intalnire de lucru care a vizat problema refugiaților din Ucraina care ar putea ajunge și in județul nostru. La intalnire au participat o parte dintre conducatorii instituțiilor cu reprezentare in Comitetul Județean pentru…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența al județului Suceava intrunit in ședința extraordinara online a hotarat inaintarea unei solicitari catre Departamentul pentru Situații de Urgența și Inspectoratul General pentru Situații de Urgența privind dislocarea in sprijin in zona de competența a Inspectoratului…

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a intervenit pentru a neutraliza o grenada provenita din timpul Primului Razboi Mondial. Misiunea a avut loc in satul Camenca, comuna Brusturoasa, acolo unde, reprezentanții ocolului silvic au descoperit…

- Veștile infioratoare despre o eventuala invazie a trupelor rusești in Ucraina ridica multe semen de intrebare. Mai mult decat atat, toate unitațile strategice din țara devin mult mai active. In acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a facut publica o lista a adaposturilor…

- CJSU a fixat termen pentru pornirea rezervei la capacitatea nominala de exploatare si un Plan de masuri pentru punerea in siguranța a aducțiunii Valea Uzului – Grigoreni „Am convocat astazi Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) pentru a verifica stadiul operaționalizarii Rezervei de apa…

