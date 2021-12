Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii din Botosani care in luna aprilie a acestui an au desfasurat ore remediale cu elevii afectati de pandemie au primit, vineri, banii pentru munca depusa suplimentar, a anuntat inspectorul general al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ), Ada Alexandrina Macovei. Potrivit sursei citate, sumele…

- Inspectorul scolar general a semnat astazi ordinele de plata pentru tranșa solicitata in cadrul Programului național de activitați remediale pentru elevi, “Școala dupa școala”, in valoare de 644.011 lei pentru activitațile desfașurate in luna aprilie.

- Ministrul Educației: Vacanța de iarna va fi mai scurta. Cand se vor intoarce elevii la școala Ministrul Educației: Vacanța de iarna va fi mai scurta. Cand se vor intoarce elevii la școala Ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca vacanța de iarna va fi mai scurta pentru elevi. Aceasta…

- In contextul in care situația generata de COVID-19 continua sa preocupe, iar parinții și cadrele didactice stau cu ochii pe anunțurile de la decidenți, pentru a afla ce hotarasc cu privire la școli – și anume despre eventualitatea trecerii de la invațamantul in format fizic, la clasa, la cursurile in…

- Ministrul demis al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca media infectarilor in școala este mai mica decat media naționala. Și ca viteza de crestere a numarului de infectari a scazut ușor in aceasta saptamana. Motiv pentru care trecerea in online nu se justifica in toata cazurile, spune ministrul.…

- Mai multe persoane sunt ranite dupa un atac armat la un liceu din Arlington, Texas, informeaza NBC , care citeaza presa locala. Au fost raportate mai multe victime, fiind observate ambulanta iesind din scoala, potrivit NBC Dallas-Fort Worth. Elevii și tot personalul sunt inchiși in scoala, iar aceasta…

- In Cluj-Napoca, pe perioada anului școlar, traficul este destul de intens atat in centru, cat și in zona metropolitana a municipiului. Parinții iși duc copiii la școala, spre disperarea celorlalți clujeni din trafic, care vor sa ajunga la munca. Cu toate acestea, motivul pentru care parinții aleg sa-și…

- Elevii școlii comunale din Ulmu, județul Calarași, folosesc toaleta sapata in fundul curții, pe care a folosit-o și primarul cand a fost elev. Baieții iși fac nevoile direct pe perete, intr-o incapere rece, iar fetele folosesc un WC turcesc, potrivit imaginilor difuzate de Digi 24 . DSP Calarași a anunțat…