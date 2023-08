Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de jandarmi au fost aduși la Crevedia pentru a cauta probe in urma exploziilor catastrofale de la sfarșitul saptamanii. Peste o suta de jandarmi au fost adusi la locul exploziilor din Crevedia pentru a cauta noi probe. Concret, jandarmii au fost pusi sa caute bucati din cisternele care au…

- Consiliul Județean Dambovița a aprobat, miercuri, primele ajutoare financiare care vor ajunge la familiile afectate de exploziile din comuna Crevedia. „In urma cu cateva momente, in ședința Consiliului Județean Dambovița, au fost aprobate primele ajutoare financiare care vor ajunge la familiile afectate…

- Procurorii DNA-Secția militara au descins, miercuri dimineata, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dambovita, pentru a verifica modul in care a fost autorizata funcționarea stației GPL din Crevedia, dar și modul in care au fost facute controalele din 2020 și in care au fost aplicate…

- Marcel Ciolacu a anunțat, marți seara, ca va propune excluderea din partid a primarului din Crevedia, Petre Florin. ”Un primar care «n-a stiut» si caruia nu-i pasa de tragedia prin care trece comunitatea care l-a ales nu are ce cauta in PSD!”, a transmis premierul. „Voi propune excluderea primarului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti,la Spitalul Floreasca, unde i-a vizitat pe raniții in explozia de la Crevedia ca s-a intervenit cu rapididate și au fost luate masurile care au putut fi luate. Intrebat daca asteapta demisii dupa tragediile recente, in contextul afirmatiilor pe care le facuse…

- Primarul din Crevedia, Florin Petre, susține ca nu știa ca firma de GPL funcționa in continuare și ca oamenii care stateau langa depozit, care au fost afectați de explozii, nu au facut nicio sesizare la primarie. Primarul PSD din Crevedia a mers, marți, la caminul cultural din localitate, unde au fost…

- Compania FLAGAS, care deține depozitul de GPL unde au avut loc exploziile devastatoare de la Crevedia, reacționeaza dupa doua zile, printr-un comunicat de presa. Reprezentanții companiei susțin ca vor sa ajute persoanele afectate, dar nu precizeaza cum ar urma sa faca acest lucru. Comunicatul este semnat…

- Marcel Ciolacu a anunțat, duminica, controale in toate centrele sociale, dupa ședința cu miniștrii pe tema „azilelor groazei”. „Sistemul trebuie schimbat. E inacceptabil sa avem persoane care isi paseaza vina una alteia”, a transmis premierul. „Nu am nicio mila pentru ticalosii care au creat aceste…