Ajutoare umanitare din Regatul Unit, distribuite ucrainenilor prin Centrul USV de Consiliere a ...

- Arhiepiscopia Dunarii de Jos a oferit ajutoare umanitare si financiare in valoare de 80.000 lei cetatenilor ucraineni greu incercati de razboiul izbucnit in tara lor, informeaza, vineri, Biroul de presa al eparhiei. Potrivit sursei citate, Protoieria Galati impreuna cu Protoieria Tecuci, sub coordonarea…

- Asistența de urgența acordata Ucrainei prin mecanismele de protecție civila ale Uniunii Europene prin hub-ul de la aeroportul din Suceava s-a concretizat in 13 transporturi umanitare, cu 52 de autotrenuri, in cele 14 zile de cand acesta a fost inființat. Acest centru este coordonat direct de ...

- In paralel cu colectarea ajutoarelor umanitare destinate refugiaților din Ucraina, Uniunea continua acțiunile umanitare și de sprijin pentru refugiați. Astfel, Uniunea și-a triplat numarul de locuri de cazare si masa, care sunt puse la dispoziția cetațenilor ucraineni afectați de razboi, pana in…

- Studenții și profesorii din cadrul Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava s-au implicat de la inceputul conflictului militar din Ucraina in sprijinul persoanelor refugiate care ajung pe teritoriul Romaniei, iar prin implicarea conducerii USV au fost efectuate șapte transporturi cu ...

Peste 500 de voluntari, studenti ai Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava (USV), dar si profesori, ofera asistenta celor care pleaca din Ucraina din cauza razboiului, informeaza institutiei de invatamant superior, potrivit Agerpres.

- Peste 500 de voluntari, studenti ai Universitatii ‘Stefan cel Mare’ din Suceava (USV), dar si profesori, ofera asistenta celor care pleaca din Ucraina din cauza razboiului, informeaza institutiei de invatamant superior. ‘In prezent, peste 500 de voluntari, studenti ai USV, dar si profesori, ofera asistenta…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca primele transporturi cu ajutoare pentru Ucraina vor ajunge saptamana aceasta la centrul logistic european din apropierea Aeroportului „Ștefan cel Mare" Suceava. Gheorghe Flutur a declarat ca luni dimineața a avut o ...

Militari ai Batalionului 1 CIMIC din Bucuresti au efectuat miercuri un transport umanitar catre tabara de refugiati amplasata in zona punctului de frontiera Siret, judetul Suceava.