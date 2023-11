Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgenta, in valoare de aproximativ 375.000 lei, pentru mai multe familii ale caror locuinte au fost afectate de inundatii sau de incendii, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.

- Guvernul a aprobat, joi, acordarea unor ajutoare de urgenta, in valoare de aproximativ 375.000 lei, pentru mai multe familii ale caror locuinte au fost afectate de inundatii sau de incendii, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin

- Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgența in valoare de 1.756.400 lei pentru sprijinirea a 427 de familii și persoane singure care se afla in situații de necesitate din cauza incendiilor sau fenomenelor meteorologice periculoase, ori care au probleme grave de sanatate sau se afla in situații…

- Guvernul a aprobat vineri acordarea de ajutoare de urgenta in valoare de 1,756 milioane de lei pentru sprijinirea a 427 de familii si persoane singure care se afla in situatii de necesitate din cauza incendiilor sau calamitaților naturale, cum ar fi alunecarile de teren și fenomenele meteorologice periculoase,…

- Guvernul a aprobat ajutoare de urgența pentru familii din Alba și alte județe, cu probleme sociale. Care sunt sumele acordate Guvernul a aprobat ajutoare de urgența pentru familii din Alba și alte județe, cu probleme sociale. Acestea sunt in valoare totala de aproape 1,8 milioane lei. In total, sunt…

- Guvernul a aprobat vineri acordarea de ajutoare de urgenta in valoare de 1,756 milioane de lei pentru sprijinirea a 427 de familii si persoane singure care se afla in situatii de necesitate din cauza incendiilor sau fenomenelor meteorologice periculoase, ori care au probleme grave de

- Dupa ce va anunțam ca ieri, in ședința Consiliului Județean Dambovița, au fost aprobate primele sume care vor ajunge la sinistrații de la Crevedia, din bugetul local, astazi președintele CJD, Corneliu Ștefan anunța ca ”au fost aprobate primele ajutoare guvernamentale pentru familiile care au avut de…

- In ședința de astazi, Guvernul va aproba acordarea unor ajutoare de urgența pentru familiile și persoanele grav afectate de evenimentul tragic produs in Crevedia The post In ședința de astazi, Guvernul va aproba acordarea unor ajutoare de urgența pentru familiile și persoanele grav afectate de evenimentul…