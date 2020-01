AJUTOARE SOCIALE 2020. Veşti importante pentru milioane de români, ce se schimbă în 2020 AJUTOARE SOCIALE 2020. Vesti importante pentru milioane de romani, ce se schimba in 2020 Ajutoarele sociale sub forma venitului minim garantat, alocației pentru susținerea familiei și ajutorului de incalzire se acorda persoanelor singure sau familiilor care au venituri mici. Cu privire la acordarea ajutorului de incalzire, guvernanții au decis sa acorde dreptul de a beneficia de acesta mai multor persoane, inca de la inceputul acestui an. Nici pensionarii nu fac excepție de la anumite masuri de imbunatațire a nivelului de trai, ei au dreptul la pensia minima garantata. Ajutoarele sociale sub forma… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

