- Premierul Nicolae Ciuca a spus, sambata, dupa șeința de Guvern, ca sumele cheltuite de statul roman de cand a inceput razboiul din Ucraina vor fi decantate ls Bruxelles Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Razboiul de la granița noastra a relansat apariția “pe sticla” a mai multor clarvazatori printre care fosta cantareața Carmen Hara, dar și fostul ministrul al apararii ( 29 iunie 2017 Post-ul Razboiul din Ucraina i-a dat posibilitatea lui Țuțuianu sa ne reaminteasca ca a fost 2 luni ministru al Apararii…

- Razboiul din Ucraina a scos la iveala un sentiment care parea ca nu mai exista in oameni, empatia. Lucrurile care se petrec in țara vecina au mobilizat oamenii și toți sunt dispuși sa ajute, fiecare cum poate. Nici vedetele din Romania nu au ramas indiferente la situația refugiaților ajunși in țara…

- Uniunea Ucrainenilor din Romania, filiala Lugoj anunta demararea unei actiuni de strangere de fonduri si alimente pentru persoanele din Ucraina. Incepand de duminica dimineata, lugojenii sau orice persoana care doreste sa doneze bunuri materiale sau bani o pot face si in Lugoj. “Stimati cetateni ai…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina a scos la iveala arme puternice pe care cele doua state le au in dotare. Rachetele, tancului T-72 și elicoptere Mi8 sunt doar cateva dintre armele rușilor folosite pentru a bombarda Ucraina. Iata cum se apara țara condusa de președintele Volodimir Zelenski.

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina se desfasoara in mai multe zone ale tarii din estul Europei, atat prin lupte propriu-zise cat si la nivel psihologic. Din nordul Peninsulei Crimeea, apar informatii cu privire la un convoi de blindate rusesti, care ar fi traversat podul din Herson, invaluit de fum, spre…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat, joi, ca Guvernul de la Chișinau va cere Parlamentului sa declare starea de urgența in țara și le-a cerut cetațenilor moldoveni din Ucraina sa revina acasa. Vezi și Razboiul a inceput! Ucrainenii fug din calea atacului Știre in curs de actualizare…

- Pe masura ce cresc tensiunile de la granița dintre Rusia și Ucraina, tot mai mulți ucraineni de rând se pregatesc de razboi. Înarmați cu puști și cuțite, unele false, altele reale, ucrainenii participa la antrenamente în stil militar în padurile de la marginea orașelor...Citește…