Ajutoare pentru plata chiriei acordate tinerilor spanioli Tinerii din Spania vor primi un ajutor de chirie de 250 de euro pe luna. Prețul locuințelor a crescut chiar și in perioada pandemiei, iar in unele regiuni achiziționarea unui apartament este practic imposibila pentru familiile tinere. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

