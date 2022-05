Ajutoare pentru persoanele defavorizate din Comarnic

Primaria Comarnic a anunțat ca, in aceasta saptamana, se vor distribui ajutoare, constand in produse alimentare, dar și de igiena, pentru anumite categorii de persoane din acest oraș. Astfel, potrivit autoritații locale, astazi, intre orele 9.00-13.00, beneficiarii alocațiilor de susținere a familiei și de ajutor social sunt așteptați la Centrul Smurd din zona pieței Centrale Comarnic, in vederea ridicarii produselor alimentare care sunt distribuite in conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgența 84/2020 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea punerii in aplicare a Programului Operațional…