Ajutoare pentru patrupede Criza creata de coronavirus se rasfrange și asupra necuvantatoarelor. Astfel, unii stapani de animaluțe nu mai au posibilitatea sa achiziționeze hrana, iar alții, uneori dezinformați, chiar ajung sa le abandoneaze. Pentru a incerca sa limiteze acest fenomen, doi antreprenori din Bacau, intrați pe piața de pet food de doi ani și creatori ai conceptului „Gift […] Articolul Ajutoare pentru patrupede apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

