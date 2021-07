Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a vizitat duminica zonele afectate de inundatii din judetul Alba. Dupa intalnirea cu primarii celor mai afectate comune din judet, prim-ministrul a asigurat ca oamenii ale caror gospodarii au fost inundate vor primi sume fixe de bani pentru reconstructie.

- „Aceștia vor beneficia de masuri de protecție sociala din cadrul operatorilor economici care sunt afectați de politici de decarbonare a UE intrucat utilizeaza combustibii fosili precum și persoanele care urmeaza a fi disponibilizate din cadrul exploatariilor miniere urnaniu neperformante din cadrul…

- APIA primește cereri de inscriere in Programul pentru susținerea producției de plante aromatice pentru anul 2021 Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura informeaza potențialii beneficiari ca primește cereri de inscriere in Programul pentru susținerea producției de plante aromatice anul 2021,…

- Mai mult de 8.000 de angajați de la Complexurile Energetice Oltenia și Hunedoara vor fi disponibilizati, dupa cum arata un proiect de ordonanța de urgența pus in dezbatere de Ministerul Energiei.

- Senatorul de Gorj, liberalul Ion Iordache, ataca Ministerul Energiei și implicit Guvernul pe tema restructurarii Complexului Energetic Oltenia. Ion Iordache acuza Ministerul Energiei de dubla masura fața de CEO. Astfel, intr-un Memorandum care va fi aprobat de Guvern saptamana viitoare sunt prevazute…

- Secretarul de stat in Ministerul Finanțelor Publice, Lucian Heiuș, a jignit angajații Complexului Energetic Hunedoara (mineri și energeticienii de la Mintia și Paroșeni) acuzandu-i ca au incasat salarii fara sa munceasca. Afirmația a fost facuta la un post local de televiziune iar Lucian Heiuș,…

