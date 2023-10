Ajutoare pentru elevi de 500 de lei. Părinții vor putea depune cereri pentru tichete educaționale până pe 26 octombrie Cererile pentru tichetele educaționale de 500 de lei vor putea fi depuse la școli de parinții incadrați la acest tip de sprijin pana pe 26 octombrie, daca actul normativ va fi aprobat de Guvern astazi, joi, 12 octombrie. Cererile pentru tichetele educaționale de 500 de lei pe suport electronic vor putea fi depuse la școli pana pe 26 octombrie. Apoi, va mai trebui sa treaca un timp pana cand cardurile vor ajunge la beneficiari, daca actul normativ va fi aprobat de Guvern in aceasta forma astazi, joi, 12 octombrie. Modelul de cerere pe care școlile sa il comunice parinților pentru completare va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

