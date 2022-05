Ajutoare pentru cei cu venituri mici Un proiect de lege pus in dezbaterea Senatului, zilele acestea, prevede dublarea alocațiilor de susținere care se acorda familiilor și persoanelor singure, cu venituri reduse, care au in ingrijire unul sau mai mulți copii. Totodata, se preconizeaza majorarea pragurilor (plafoanelor) de venituri ale familiilor și persoanelor singure, in funcție de care se stabilește acest tip […] Articolul Ajutoare pentru cei cu venituri mici apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

