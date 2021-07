Ajutoare guvernamentale pentru gospodăriile afectate de inundații Guvernul va aloca ajutoare financiare pentru fiecare gospodarie afectata, imediat dupa ce va primi evaluarea pagubelor, a declarat duminica premierul Florin Cițu, aflat in județul Alba, lovit de inundațiile din ultimele zile. Premierul Florin Cițu a discutat duminica cu localnici din Ocoliș, județul Alba, și a analizat impreuna cu autoritațile prioritațile de intervenție in cele mai afectate zone: Ocoliș, Roșia Montana, Campeni și Abrud. Șeful Guvernul a declarat in județul Alba ca cel mai important lucru este ca nu au fost inregistrate victime. Conform acestuia, prioritatea autoritațile este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

