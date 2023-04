Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a continuat astazi consultarile cu reprezentantii sectorului agricol, industriei alimentare si lanturilor de magazine. In cadrul intalnirii organizate la Palatul Victoria au fost analizate efectele implementarii solutiilor de sprijin stabilite de Guvern, precum si noi masuri…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, inainte de sedinta de Guvern, ca sustine ca CEC sa intre pe piata asigurarilor. Acest lucru s-ar putea intampla in trei luni. Dupa ședința de guvern, și purtatorul de cuvant Dan Carbunaru a declarat ca exista aceasta dorința, ca statul roman sa intre pe piața…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, inainte de sedinta de Guvern, ca sustine ca CEC sa intre pe piata asigurarilor, fie prin infiintarea unei companii noi sau preluarea de pe piata a unei companii. El a precizat ca cel mai devreme, aceasta companie de asigurari a CEC ar putea fi infiintata…

- „Vrem sa propunem reglementare Ministerului de Fnante, astfel incat tarifele practicate de asiguratori, nu tarifele de referinta, sa ramana in piata cele din 2022. Deci efectul pe urmatoarele sase luni pana cand dispare iesirii Euroins din piata se disperseaza la celelalte companii”, a afirmat Nicu…

- Majoritatea romanilor identifica domeniul exploatarii lemnului intre cele mai afectate de comerț ilicit: este o concluzie importanta a studiului sociologic realizat de IRES pentru Asociația pentru Combaterea Traficului Ilicit Viitorul (ACTIV). Cercetarea, realizata pe un eșantion reprezentativ la nivel…

- Ministrul Transporturilor susține ca este necesar ca statul roman sa aiba o aeronava oficiala in viitorul, care sa poata fi folosita de Administrația Prezidențiala, Guvern și alte instituții in vizitele oficiale in alte state.

- Observatorul laptelui: Cum va fi monitorizata piața produselor lactate. ANSVSA va constata nereguli și va da amenzi Piața laptelui și a produselor lactate din Romania va fi monitorizata printr-o noua structura, a carei funcționare a fost aprobata in aceasta saptamana, prin hotarare de Guvern. Eventualele…

- ANRM a stabilit prețul gazelor naturale la valoarea minima de 495 lei/1000 de metri cubi, in condițiile in care prețul gazelor naturale din producția interna fusese majorat succesiv de catre Guvern, incepand cu iulie 2013.Curtea de Conturi a cerut conducerii ANRM sa analizeze ordinele emise și a solicitat…