Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va stabili la urmatoarea sedinta sumele de bani care vor fi acordate, drept despagubiri, familiilor afectate de inundatiile din ultimele zile, a transmis duminica ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai. Hotararea se va aplica in primul rand locuitorilor din comuna Grecești,…

- Zeci de localitați din țara au fost afecate de ploile torențiale care au cazut in ultimele 24 de ore. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din case, subsoluri ale unor instituții publice, curți, beciuri și de pe strazi. Vantul puternic a pus la pamant copaci, care au avariat 4 mașini și acoperișul…

- Cei care au fost afectati de inundatiile din ultimele zile vor fi ajutati de Guvern, a anuntat, sambata, premierul Marcel Ciolacu. „Oamenii afectati de inundatiile din ultimele zile vor fi ajutati de Guvern. Cele mai mari probleme sunt in localitatea Grecesti din Dolj, unde mai multe zeci de persoane…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), convocat vineri seara de premierul Marcel Ciolacu, a decis sa acorde ajutor de urgenta pentru persoanele din Ighiu, judetul Alba, afectate de inundatii. ”Premierul Marcel Ciolacu a convocat Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pentru a aproba…

- Angajații din Sanatate vor primi vouchere de vacanța, prevede un proiect de Ordonanța de Urgența publicat de Ministerul Sanatații in transparența decizionala. Acordarea voucherelor de vacanța este una dintre revendicarile sindicatelor din Sanatate pentru a nu declanșa greva generala la finalul lunii…

- In plin sezon al grevelor și protestelor, Guvernul anunța noi ajutoare pentru cei aflați in dificultate. O noua transa de 250 de lei va fi incarcata, de la 15 iunie, pe cardurile pentru alimente si mese calde, astfel ca se vor transfera 600 milioane de lei catre toti cei 2,4 milioane de beneficiari…

- Romanii care au gazduit refugiați ucraineni, prin programul „50/20”, iși primesc banii pe primele trei luni din an. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța, vineri, ca incepe plata sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu hrana și cazarea cetatenilor straini sau apatrizilor aflați…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anuntat ca romanii vulnerabili, care beneficiaza de voucherele pentru alimente din programul „Sprijin pentru Romania”, vor primi banii in avans, inainte de Paste. In luna aprilie, se face in avans plata aferenta pentru voucherele de alimente,…