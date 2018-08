Stiri pe aceeasi tema

- Șura Mica, Sacel, Tarnava, Copșa Mica, Boian, Saliște, lovite de inundatii Inundatii în Boian, judetul Sibiu. Foto: ISU Sibiu/Carmen Vulcan. Pompierii sibieni intervin și la aceasta ora (ora 9) pentru scoaterea apei din gospodariile inundate din localitatea Boian, unde peste 200 de persoane…

- Guvernul a aprobat, marți, acordarea unor ajutoare de urgența in valoare de 787.500 de lei, pentru sprijinirea a 241 familii și persoane singure care se afla in situatii de necesitate, informeaza Mediafax.„Persoanele care vor primi aceste ajutoare sunt in situații deosebite, cauzate de incendii,…

- Guvernul a adoptat, marti, o hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta in valoare de peste 780.000 de lei pentru 241 de familii si persoane aflate in situatii de necesitate. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a explicat ca aceasta hotarare vizeaza sprijinirea cu ajutoare…

- Guvernul a adoptat, marti, o hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta in valoare de peste 780.000 de lei pentru 241 de familii si persoane aflate in situatii de necesitate. Purtatorul de...

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o hotarare care prevede acordarea de ajutoare de urgenta in valoare de pana la 6 milioane de lei pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatiile din perioada iunie - iulie, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "A fost aprobata astazi,…

- Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare umanitare pentru populația afectata de alunecarile de teren și inundații. In județul Bacau au ajuns deja containere pentru ca oamenii sa aiba un acoperiș temporar, insoțite de paturi, saltele, paturi,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Guvernul va aproba, in sedinta de joi, o hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta in limita sumei de 6 milioane de lei pentru persoane care se afla in situatii de necesitate ca urmare a inundatiilor, a alunecarilor de teren si a fenomenelor meteorologice deosebite, a anuntat premierul Viorica…

- Guvernul va aproba, in sedinta de joi, o hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta in limita sumei de 6 milioane de lei pentru persoane care se afla in situatii de necesitate ca urmare a inundatiilor, a alunecarilor de teren si a fenomenelor meteorologice deosebite, a anuntat premierul Viorica…