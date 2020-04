Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgenta in valoare de peste 470.000 de lei pentru 146 de familii si persoane singure aflate in situatii de necesitate in urma unor incendii, a unor probleme grave de sanatate sau in situatii care pot duce la excluziune sociala....

- Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Gorj a primit, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), peste 300 de combinezoane si sute de manusi si masti pentru interventiile la cazurile unde exista persoane suspecte de infectie cu COVID-19, se arata, vineri, intr-un comunicat de presa al institutiei,…

- Guvernul a modificat procedura pentru somajul tehnic, a anuntat vineri Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului, precizand ca nu mai este nevoie de certificatul pentru situatii de urgenta.

- Cele doua victime aflate in avionul prabusit langa localitatea Siria joi seara au fost declarate decedate, dupa ce au fost descarcerate de catre echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad. Purtatorul de cuvant al ISU Arad, George Plesca, a declarat ca victimele, doi barbati, au…

- Ziarul Unirea Familii și persoane singure din Alba vor primi ajutoare de urgența: Peste 1.600.000 de lei pentru 470 familii nevoiașe din țara Familii și persoane singure din Alba vor primi ajutoare de urgența: Peste 1.600.000 de lei pentru 470 familii nevoiașe din țara Ajutoare de urgenta in valoare…

