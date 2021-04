Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 martie a fost postat spre dezbatere publica pe pagina oficiala de internet a Ministerului Culturii proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 504 2002 a audiovizualului si a Ordonantei Guvernului nr. 39 2005 privind cinematografia.Ce interesati pot trimite propuneri…

- Consiliul Județean Brașov a lansat luni, 22 martie, in dezbatere publica „Proiectul de hotarare privind aprobarea Programului de transport public judetean de persoane, prin curse regulate in judetul Brasov, 2022-2028”. Documentul va ramane in dezbatere timp de 30 de zile lucratoare, dupa care va fi…

- Ministerul Justitiei a finalizat si pune in dezbatere publica proiectul de lege pentru transpunerea Directivei Uniunii Europene privind restructurarea si insolventa. Acesta vine cu o regandire structurala si conceptuala a mecanismului de prevenire a insolventei ndash; a precizat ministrul Justitiei.Intrucat…

- Asociatia Forta Fermierilor demareaza discutiile interne pentru autorizarea unor actiuni de pichetare a Ministerului Agriculturii, considerand ca proiectul Legii bugetului de stat, pus in dezbatere publica, nu prevede sumele necesare pentru plata despagubirilor de seceta aferente culturilor de primavara…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat ca proiectul bugetului de stat va fi probabil prezentat in sedinta de Guvern de miercuri si va fi in dezbatere publica in cursul acestei saptamani, mentionand ca nu stie de existenta unor nemultumiri. "Abia ce e lansat proiectul de buget in…

- Premierul Florin Cițu a anunțat astazi ca proiectul bugetului de stat pentru aces an va fi pus in dezbatere publica cel tarziu miercuri și se va fundamenta pe un deficit bugetar de 7% – 7,1% din PIB. Premierul a mai spus ca proiectul de buget va fi insoțit de mai multe masuri fiscale ce vor […] Citește…

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica calendarul inscrierii copiilor la clasa pregatitoare și proiectul de metodologie aferent. Potrivit acestuia, inscrierile incep pe data de 15 martie. Cererile de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare pot fi completate si depuse online sau la unitatea…