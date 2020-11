Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Ministerului Economiei au anunțat ca se da startul plații ajutorului pentru IMM-uri. Este vorba despre Masurile 1 și 2, microgranturi și granturi pentru capitalul de lucru. Primele plați se vor face in aceasta luna, noteaza mediafax.Ministerul Economiei a anunțat ca incep plațile…

- Un nou scandal apare in cazul accesarii granturilor pentru capital de lucru, dupa ce, anterior, intreprinzatorii au acuzat ca cele 350 de milioane de euro alocate s-au epuizat in doar 6 minute. Ministerul Economiei a introdus, in octombrie, o condiție noua prin care elimina firmele aflate in dificultate…

- ​​Cele 350 de milioane de euro oferite de Guvern firmelor afectate de pandemie s-au evaporat în 6 minute și 27 de secunde ● România va accepta pâna la 30.000 de angajati straini anul viitor ● Modificarile la ajutoarele de stat, promulgate de președintele Iohannis. Anunțul ministrului…

- 41 de proiecte investiționale elaborate de moldovenii migranti sau rudele acestora vor beneficia de finanțare prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor in Economie „PARE 1+1”, gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Ieri ei au semnat…

- Schema de finantare pentru capital de lucru pentru IMM-uri prezinta foarte mare interes, fiind întregistrate joi aproape 20 de mii de cereri, în condițiile în care a fost demarata la ora 11.00, potrivit ministrului economi Virgil Popescu. Acesta a declarat la începutul ședinței…

- Se da startul granturilor pentru capital de lucru, in valoare de 150.000 de euro. Antreprenorii pot aplica pentru finantare incepand de joi, 22 octombrie.Companiile pot obtine granturi pentru capital de lucru nerambursabile in valoare de pana la 150.000 de euro, sume destinate IMM-urilor care…

- ​Ce se mai întâmpla cu fondurile europene de 1 miliard de euro promise pentru firme mici și mijlocii, PFA, ONG-uri, cabinete medivcale individuale pentru ieșirea din criza? Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Economiei au publicat, vineri, în Monitorul Oficial, schema de ajutor…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, in sedinta de Guvern, ca din 1 septembrie va fi lansat apelul de proiecte dedicat Ministerului Economiei, iar din 15 septembrie firmele vor putea sa depuna aplicatiile de finantare. Premierul Ludovic Orban a spus la inceputul sedintei de…