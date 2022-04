Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat miercuri ca Guvernul va introduce de la 1 iunie o schema de ajutor de stat, in valoare de 200 de milioane de euro. „10% din valoarea produselor procesate ramane la fermieri si procesatori”, a spus premierul.

- MASURI ECONOMICE Ajustarea contractelor in derulare care vizeaza investitiile publice. Se suplimenteaza sumele aferente contractelor de investitii in derulare avand in vedere cresterile de preturi la materialele de constructii. Sursa de finantare: bugetul de stat, prin bugetul MLPDA. Reluarea schemei…

- Guvernul Nicolae Ciuca a finalizat noua schema de ajutor de stat, care va susține, in mod real, finanțarea proiectelor de investiții cu impact major in economie. De asemenea, un alt efect benefic al... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul PSD al Finanțelor, Adrian Caciu, a finalizat noua schema de ajutor de stat care va susține, in mod real, finanțarea proiectelor de investiții cu impact major in economie și va avea ca efect diminuarea riscurilor de administrare ineficienta a resurselor umane și financiare ale statului. „Una…

- Este oficial! De la 1 aprilie, ora 10.00, autoritatile publice locale si centrale isi pot depune proiectele pentru a beneficia de sprijin si finantari masive pentru o serie de investitii absolut necesare, care vor conduce la o reformare din temelii la nivelul fiecarei comunitati. Odata cu publicarea…

- ”Incepand de astazi si pana pe 26 aprilie 2022, autoritatile locale sunt asteptate sa depuna cereri de finantare, prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny”, pentru proiecte care vizeaza sisteme de distributie a gazelor naturale, inclusiv a bransamentelor, precum si a racordului la sistemul…

- „Totodata, au fost eliminate televizoarele din categoria echipamentelor eligibile, avand in vedere faptul ca in ultimi ani, au fost inlaturate din piata majoritatea televizoarelor, mari consumatoare de energie, iar programul gestionat de AFM a fost principalul catalizator in acest sens. Drept pentru…

- Incepand cu 1 februarie se va aplica o noua schema de plafonare a tarifelor la gaze și electricitate, iar limita de consum de la care se va aplica aceasta va crește, potrivit unei ordonanțe publicate miercuri in Monitorul Oficial. Schema se va aplica atat persoanelor fizice, cat și consumatorilor non-casnici.…