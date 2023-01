Ajutoare de 44 milioane euro pentru crescătorii de vaci. Suma maximă pe cap de beneficiar O schema de ajutoare in valoare de 44 milioane euro (217,7 milioane de lei) a fost aprobata, joi, de Comisia Europeana, ea fiind notificata de Romania pentru sprijinirea crescatorilor de bovine, in contextul razboiului din Ucraina. Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar de criza pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 23 martie 2022 si modificat ulterior la 20 iulie 2022 si la 28 octombrie 2022. Ajutorul va fi acordat sub forma de granturi directe, scopul fiind de a-i compensa pe beneficiarii eligibili pentru o parte din costurile suplimentare provocate de cresterea preturilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

