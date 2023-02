Ajutoare bănești pentru crescătorii de bovine Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca pana la data de 23 martie 2023 inclusiv, Centrele APIA primesc cereri de solicitare pentru schema de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2022 in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. Beneficiarii sunt crescatorii de animale, care au in posesie permanenta bovine inscrise in BND, in calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație, respectiv: persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale,… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

