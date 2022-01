Stiri pe aceeasi tema

- Scoli inchise de azi in Romania. Cate unitati de invatamant trec in online Un numar de 46 de unitati de invatamant sunt inchise total de marti. De asemenea, punctual sunt clase trecute in online daca pe parcursul a sapte zile au fost trei cazuri de Covid 19. Scoli inchise de azi in Romania. Colegiul…

- O ancheta „Adevarul” arata ca zeci de copii din Suceava au abandonat scoala in favoarea unui sistem educational de tip homeschooling. Pornind de la aceste date, Inspectoratul Scolar Judetean a declansat verificari, confirmand ca peste 80 de copii risca sa ramana nescolarizati, chiar daca fac astfel…

- Elevii dint trei licee și copiii din trei gradinițe din municipiul Deva stau in salile de clasa fara caldura, deoarece inca nu dispun de agent termic pentru asigurarea caldurii la caloriferele din sali. Unitați de invațamant fara caldura Cele șase unitați de invațamant erau cuprinse intr-un program…

- Ministerul Educatiei a solicitat Ministerului Sanatatii clarificari referitoare la Instructiunea privind procedura de lucru privind realizarea testelor rapide antigen din saliva pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2 la elevi. Potrivit unui comunicat transmis luni, Ministerul Educatiei doreste…

- Candidații la funcția de directori incep de luni proba de interviu. Timp de trei saptamani și jumatate vor fi evaluați de comisii. 83 de unitați școlare din Timiș nu au doritori pentru funcția de director, astfel ca aici se vor face numiri.

- Rata de vaccinare in fiecare școala din țara. Sunt peste 1.000 de unitați unde nu s-a vaccinat nimeni. DOCUMENT Ministerul Educatiei a publicat, sambata, lista cu rata de vaccinare in fiecare unitate de invatamant. Din aceste date reiese ca sunt peste 1.100 de astfel cu unitati unde nu s-a vaccinat…

- Ministerul Educatiei a publicat, sambata, lista cu rata de vaccinare in fiecare unitate de invatamant. Din aceste date reiese ca sunt peste 1.100 de astfel cu unitati unde nu s-a vaccinat nimeni. In Capitala sunt 28 de unitati scolare cu rata de vaccinare de suta la suta.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța ca rata de vaccinare dintr-o școala va fi prezentata pe site-ul unitații de invațamant, cu respectarea condițiilor de protejare a datelor personale. Rata de vaccinare va fi prezentata pe site-ul fiecarei școli și de inspectoratele școlare fara nume, prenume…