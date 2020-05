Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a avut loc ceremonia de intampinare a celor 42 de medici și asistenți medicali, care au ajuns astazi la Chișinau pentru a efectua misiunea de sprijin a cadrelor medicale din Republica Moldova in contextul pandemiei de Covid-19.

- La Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” are loc ceremonia de intampinare a celor 42 de medici și asistenți medicali, care au ajuns astazi la Chișinau pentru a efectua misiunea de sprijin a cadrelor medicale din Republica Moldova in contextul pandemiei de Covid-19.

- Efectele produse de pandemia de coronavirus nu se vor opri pe 15 mai, cand starea de urgența va fi ridicata, și, chiar daca, poate, numarul de cazuri de infectare va cunoaște o scadere importanta, daunele economice vor fi, conform specialiștilor, uriașe. Gigi Becali considera ca președintele…

- Ludovic Orban a declarat ca "200 de ventilatoare ne vin din SUA ca urmare a discutiei intre presedintele Trump si presedintele Iohannis. Vom beneficia de o exceptie. Mai avem contractate 200 de ventilatoare din Coreea de Sud. De asemenea, continuam efortul de a produce in Romania ventilatoare. Sunt…

- O echipa de medici si asistenti medicali din Romania va lucra in spitale din Republica Moldova implicate in combaterea pandemiei de coronavirus, tara vecina urmand sa primesca, din partea Guvernului de la Bucuresti, donatii constand in echipamente de protectie si materiale necesare."Romania…

- O asistenta care lucreaza in Spania a postat un mesaj video pe o retea de socializare, facand un apel la cadrele medicale din Romania care, invocand lipsa materialelor sanitare, si-au prezentat demisia.

- El a precizat ca echipamentul format din masca, manusi, halat, nu neapart conbinezon, este vital in aceasta perioada. "Nu vorbim doar de cazul medicilor de la Suceava, ci si de la Gerota sau alte spitale din tara. Mai ales ca vobim de o transmitere intracomunitara", a aratat medicul, mentionand ca este…

- In aceste zile in care sistemul medical este greu incercat din cauza creșterii cazurilor de coronavirus, un mesaj emoționant este menit sa incurajeze medicii care se expun zi de zi riscului de imbolnavire, avand grija de pacienții infectați. Mesajul de incurajare a fost afișat pe balconul unul bloc…