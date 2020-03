Ajută să purtăm măști chirurgicale pentru a opri răspândirea coronavirusului? Cum se folosește masca pentru a nu-ți face mai mult rău Bilanțul cazurilor confirmate de coronavirus crește pe zi ce trece, sub privirile ingrijorate ale cetațenilor. Probabil ca nu a existat o igiena mai buna in randul populației ca in aceste vremuri de pandemie, ceea ce e imbucurator pentru ca, alaturi de distanțarea sociala, aceasta este cea mai buna forma de prevenire a raspandirii virusului in lipsa unui vaccin. Cand sunt obligați de circumstanțe -- cum ar fi aprovizionarea -- mulți oameni folosesc și maști chirurgicale ca sa se protejeze. Cat de mult ajuta, totuși? Ministerul Sanatații și OMS recomanda maștile doar daca avem simptomePoziția oficiala… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

