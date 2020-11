Stiri pe aceeasi tema

- Un șomer din Singerei a fost reținut de ofițerii Directiei generale teritoriale Nord a CNA și procurii anticorupție intr-un dosar de trafic de influența. Acesta ar fi pretins și primit de la o femeie 500 de euro pentru a o ajuta sa-și perfecteze permisul de conducere, categoria B.

- O femeie a refuzat chimioterapia pentru a-și salva bebelușul nenascut, deși a fost la un pas de moarte. Mama nu regreta nici o secunda ca a ales acest drum, deși nu se știe cat mai are de trait.

- Minunile Sfintei Parascheva. Cuvioasa ajuta credinciosii sa-si recupereze lucrurile pierdute Iata, in continuare, o mica parte dintre minunile savarșite de Sfanta Parascheva, așa cum sunt ele redate pe site-ul sfantaparascheva.com 1. O studenta dentista, facand practica intr-o clinica, si-a…

- Politistii din Alba au indisponibilizat peste 22 de tone de ingrasaminte chimice, care erau depozitate in loc neprotejat. Fata de reprezentanta societații comerciale care le detinea a fost intocmit dosar penal. La data de 07 octombrie 2020, politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunii de ”furt”. Din cercetari, a rezultat faptul ca la data de 03 octombrie a.c., in jurul orei 20,50, o femeie in varsta de 56 ani și un tanar in varsta de 17 ani, ar…