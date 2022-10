Ajustări fiscale concrete în beneficiul românilor de Octavian Badescu Mai intai de toate, cateva informatii seci, cu mentiunea ca cifrele poate nu sunt extrem de exacte, dar suficient de relevante pentru concluziile reliefate: Aproximativ 350 companii din Romania au venituri anuale de peste 100.000.000 euro fiecare. Veniturile totale ale acestora sunt de cca 150 miliarde Euro. Aceasta inseamna cca 30% din totalul veniturilor companiilor din Romania, care este de vreo 450 miliarde Euro. Atentie –statisticile arata ca romanii au venituri anuale disponibile de numai 50-100 de miliarde euro, deci – din diferenta intre cifra de afaceri a firmelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

