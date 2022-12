Stiri pe aceeasi tema

- Tradiții și obiceiuri in noaptea de Ajun. Ce trebuie sa faci neaparat pe 24 decembrie. Daca vrei sa iți mearga bine tot anul, atunci asigura-te ca faci ce trebuie in noaptea de Ajun. Sunt nenumarate tradiții pe care creștinii le respecta de la an la an. Spre exemplu, in Ajun de Craciun, femeile pregatesc…

- Craciunul este o sarbatoare incarcata de superstiții și in popor circula diverse informații legate de ceea ce trebuie sa mancam in Ajun de Craciun pentru a fi sanatoși tot anul urmator. Ca sunt adevarate sau nu – doar se cheama superstiții! – ramane sa le verificați in timp, insa anumite tradiții și…

- Ți-am pregatit o serie de felicitari cu mesaje patriotice pentru 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Sarbatorește aceasta zi intr-un mod unic, cu mesaje ilustrate pe care le poți posta pe Facebook, Instagram, trimite prin SMS sau pe Whatsapp pe 1 decembrie 2022.

- Credinciosii il praznuiesc miercuri pe Sfantul Apostol Andrei, considerat crestinatorul neamului romanesc. Noaptea din ajun este asociata in popor cu obiceiuri precrestine, precum aparitia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului si a vremii. Sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei (nume care deriva din…

- Aceste mesaje de la mulți ani pentru nașa sau nașul tau sunt ideale pentru a le aminti cat de recunoscator ești pentru ca fac parte din viața ta și au ales sa te indrume in viața. Ziua lor de naștere este o ocazie speciala in care le poți reaminti cat de mult inseamna pentru tine.Mesaje de la mulți…

- 5 noiembrie – Moșii de Toamna: Ce nu este bine sa faci in Sambata Morților. Tradiții, obiceiuri, superstiții Credincioșii ortodocși sarbatoresc sambata, 5 noiembrie, Moșii de toamna sau Sambata Morților. In ziua „Mosilor de toamna” se face pomenirea celor adormiti. Este cunoscuta și sub denumirea de…

- Pe 14 octombrie, creștin-ortodocșii o praznuiesc pe Sfanta Parascheva. Sarbatoarea religioasa este un reper important și in calendarul popular, nu doar in cel bisericesc. De ea sunt legate cateva obiceiuri și superstiții.

- Romanii știu din popor multe superstiții despre cucuvea. Aceasta este o pasare nocturna, dar este și una din puținele bufnițe care pot fi intalnite rar chiar și pe timp de zi. Ea are ochii galben stralucitori, sprancene albe și este cunoscuta in multe legende drept un vestitor al morții. Majoritatea…