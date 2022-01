Ajunul Bobotezei pe rit vechi Astazi, e ajunul Bobotezei pe rit vechi. Rușii lipoveni, ucrainenii, moldovenii se pregatesc de sarbatoarea botezului Domnului. Cei mai credincioși țin post negru, adica, nu beau și nu mananca nimic, ca sa le mearga, dupa cum se spune din batrani, bine tot anul. De asemenea, pentru ca, in aceasta zi nu trebuie sa se certe cu nimeni, ei se straduiesc sa nu aiba ganduri rele și nici vreo energie negativa. Preoții merg cu botezul și, cu manunchiul de busuioc stropesc oamenii și animalele, intru binecuvantarea Domnului. Se spune ca, tinerii care vor sa se casatoreasca, il poftesc pe preot sa se așeze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

