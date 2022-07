Vedeta tv Dan Negru a filmat imagini de necrezut din stațiunea Herculane, acolo unde totul pare o ruina. Centrul celei mai vechi stațiuni balneare din țara, Herculane, a ajuns o ruina. O arata imaginile filmate in aceasta dimineața de omul de televiziune Dan Negru. Ajuns in stațiunea ridicata pe vremea Imparatului Traian, pe la 102 e.n., Negru a surprins cladirile istorice aflate in degradare sau pe unele care aveau schele pe ele, semn ca ar putea fi in proces de renovare. „Atunci cand am drum, ma opresc pe la Herculane. Imi place mult stațiunea asta. Asta-i centrul stațiunii. Doua imperii au…