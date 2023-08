Ajungi oriunde cu o masina inchiriata de la o companie cu buna reputatie

Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit cu presa, in fața casei sale din Aleea Alexandru și oferit din nou o imagine spectaculoasa. Omul de afaceri a venit la vila din centrul Bucureștiul la volanul unei mașini incredibile: un Rolls-Royce Ghost Black Badge 2022. Mașina este o adevarata „bestie”. Are 592…

- Vremea a facut prapad in doua judete din tara. In Braila si Buzau grindina a distrus culturile oamenilor, iar vantul puternic a rupt copaci si a luat pe sus acoperișuri. In Braila, zeci de locuitori si-au petrecut noaptea fara curent electric dupa ce mai multi stalpi de inalta tensiune au fost doborati…

- Doi copii, de 9 si 11 ani, au fost loviți in plin de o mașina, in timp ce traversau o strada din Ramnicu Sarat, pe trecerea de pietoni. Conform IPJ Buzau, accidentul a avut loc, luni, pe strada Eroilor, din municipiul Ramnicu Sarat. Politistii au stabilit ca un autoturism condus pe directia Focsani…

Dupa vijelia care a durat o jumatate de ora, pompierii din Buzau au intervenit pentru degajarea unor arbori cazuți peste garduri și autoturisme.

In lumea in care traim astazi, viteza a devenit o obsesie pentru mulți șoferi. Mulți dintre ei se…

- Copil lovit mortal de o mașina in timp ce traversa printr-un loc nepermis. Un copil in varsta de 6 ani a murit dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada prin loc nepermis. Incidentul s-a petrecut in localitatea Balaceanu, informeaza Inspectoratul de Politie (IPJ) Buzau. La fata locului…

Un stil de viața sedentar și ore nenumarate petrecute la birou, in fața calculatorului, pot afecta sanatatea noastra, manifestandu-se prin dureri puternice de spate. Daca te confrunți cu aceasta…